Здоровье 22 ноября 2022, 15:52 Диетолог Мансурова рассказала, вредит ли здоровью отсутствие завтрака Врач Мансурова посоветовала не отказываться от завтрака, чтобы не навредить здоровью Unsplash

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Отсутсвие завтрака может значительно навредить здоровью человека. Такой информацией поделилась диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Об этом сообщил LIFE.

Специалист рассказала, что отсутсвие аппетита по утрам может стать следствием ряда причин, среди которых плотный ужин. Обычно человек не успевает проголодаться утром в том случае, если на ужин съел много пищи. Чувство голода может возникнуть лишь к вечеру, что создает вредную привычку наедаться перед сном.

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Кроме того, отбить чувство голода может употребление кофе. Кофеин способен тормозить чувство голода, из-за чего возникают сбои в работе ЖКТ.

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Нежелание есть может спровоцировать и стресс.

Однако у такой привычки есть ряд негативных последствий. Например, желудок начинает переваривать сам себя, так как за ночь в нем вырабатывается большое количество соляной кислоты. Также происходит застой желчи.

Привычка отказываться от завтрака приводит к набору лишнего веса, рассказала Мансурова. В течение дня человек пытается компенсировать отсутствие утреннего приема пищи, из-за чего человек употребляет избыточное количество калорий.