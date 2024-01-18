Здоровье 18 января 2024, 12:09 Диетолог Мансурова рассказала, что нельзя полностью исключать из рациона соль и сахар

Читать 360tv в

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» сообщила, что, вопреки распространенному мнению о вредности соли, эта добавка обязательно должна быть включена в рацион.

Каждый день человеку следует употреблять не более пяти граммов этого продукта. Негативных последствий для организма не будет, если строго следовать правилам, написали «Дни.ру».

Реклама

Дело в том, что соль помогает сохранять баланс электролитов, оказывает помощь при борьбе с микробами. Что же касается сахара, то при недостатке этой добавки в организме человек начинает испытывать слабость, головокружение и сильную сонливость. В сутки следует употреблять не более 50 граммов продукта, добавила Мансурова.