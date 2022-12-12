Здоровье 12 декабря 2022, 16:56 Диетолог Мансурова посоветовала не исключать из рациона хлеб

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Здоровому человеку необходимо употреблять в день не более трех ломтиков хлеба. При чем хлеб может быть как дрожжевым, так и бездрожжевым. Об этом Life рассказала диетолог Ирина Мансурова.

Если человек отказывается от хлеба, он должен употреблять медленные углеводы, такие как макароны из твердых сортов пшеницы, гречневую, рисовую или перловую каши.

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Многие люди полагают, что дрожжевой хлеб вреден, поскольку дрожжи нарушают пищеварение и вызывают вздутие живота, а грибы всасываются в кровь, однако это не так.

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«На самом же деле, бездрожжевого хлеба не существует. Эта надпись на этикетке продукта — всего лишь маркетинговый ход», — отметила медик.

Мансурова подчеркнула, что дрожжевой и бездрожжевой хлеб — это один и тот же продукт.