Здоровье 15 сентября 2023, 11:14 Диетолог Мансурова посоветовала больше гулять, чтобы не поправиться к зиме

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Чтобы не набрать к зиме лишние килограммы, стоит больше больше гулять, а не налегать на сладкое. Об этом Life рассказала диетолог Ирина Мансурова.

Она объяснила, что с наступлением холодов организм начинает требовать больше еды, чтобы сохранить тепло. Кроме того, из-за недостатка солнца люди впадают в уныние и начинают поднимать себе настроение с помощью разных вкусностей.

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«Есть простой и научно доказанный способ повысить уровень гормонов удовольствия — 30-минутная прогулка на свежем воздухе. Она может дать тот же эффект, что съеденное пирожное, но не приведет к набору лишних килограммов», — рассказала диетолог.

Она также посоветовала съедать за раз порции не больше 250 граммов и ограничить в рационе быстрые углеводы. Это поможет поддержать здоровье и не поправиться в зиму.

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