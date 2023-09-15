15 сентября 2023, 11:14
Диетолог Мансурова посоветовала больше гулять, чтобы не поправиться к зиме
Чтобы не набрать к зиме лишние килограммы, стоит больше больше гулять, а не налегать на сладкое. Об этом Life рассказала диетолог Ирина Мансурова.
Она объяснила, что с наступлением холодов организм начинает требовать больше еды, чтобы сохранить тепло. Кроме того, из-за недостатка солнца люди впадают в уныние и начинают поднимать себе настроение с помощью разных вкусностей.
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«Есть простой и научно доказанный способ повысить уровень гормонов удовольствия — 30-минутная прогулка на свежем воздухе. Она может дать тот же эффект, что съеденное пирожное, но не приведет к набору лишних килограммов», — рассказала диетолог.
Она также посоветовала съедать за раз порции не больше 250 граммов и ограничить в рационе быстрые углеводы. Это поможет поддержать здоровье и не поправиться в зиму.
Еда
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