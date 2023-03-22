Здоровье 22 марта 2023, 23:42 Диетолог Мансурова назвала лучшее время для ужина Диетолог Мансурова посоветовала ужинать за три часа до сна

Читать 360tv в

Ужинать лучше не раньше, чем за три часа до сна. Таким мнением поделилась диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Об этом сообщил сайт aif.ru.

Реклама

По словам специалиста, вечером лучше употреблять те продукты, в которых содержится триптофан. Он есть в продуктах животного происхождения, орехах и соке. Также не стоит отказываться от вишни, банана, овсянки и мяса индейки. Однако порции перед сном должны быть небольшими, написал RT.