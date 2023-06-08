Здоровье 08 июня 2023, 17:50 Диетолог Мансурова назвала яйца полезным продуктом для ежедневного употребления

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Для продления молодости и профилактики различный болезней в свой ежедневный рацион следует добавить яйца. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова сайту aif.ru.

По словам специалиста, в этом продукте содержится большое количество фолиевой кислоты и витаминов D, В2, В12. Кроме того, полезными для ежедневного употребления являются сельдерей, морковь и капуста.

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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», долголетию также способствуют орехи, мясо, рыба и молочные продукты.