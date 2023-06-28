Здоровье 28 июня 2023, 15:38 Диетолог Мансурова назвала дефицит белка и жиров в рационе главной ошибкой худеющих

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Одними из главных ошибок худеющих являются дефицит белка в рационе и исключение из него жиров. Об этом сообщила диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life.

По словам специалиста, белок ускоряет обмен веществ, продлевает чувство сытости и препятствует потере мышечной массы при похудении. Жиры необходимы организму для здоровья кожи и суставов.

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Для избавления от лишнего веса диетолог посоветовала отказаться от слишком частых перекусов и пить побольше воды.