28 июня 2023, 15:38
Диетолог Мансурова назвала дефицит белка и жиров в рационе главной ошибкой худеющих
Одними из главных ошибок худеющих являются дефицит белка в рационе и исключение из него жиров. Об этом сообщила диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life.
По словам специалиста, белок ускоряет обмен веществ, продлевает чувство сытости и препятствует потере мышечной массы при похудении. Жиры необходимы организму для здоровья кожи и суставов.
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Для избавления от лишнего веса диетолог посоветовала отказаться от слишком частых перекусов и пить побольше воды.
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