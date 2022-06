Диетолог Манакер порекомендовала отказаться от сливочного сыра

Диетолог Лорен Манакер назвала сливочный сыр одним из самых «сомнительных сыров» для здоровья. По ее словам, употребяляя его в большом количестве, можно заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на журнал Eat This, Not That.

«Худший сыр для вашего сердца — сливочный», — сказала Манакер.

Специалист отметила, что в одной чайной ложке такого сыра содержится примерно 29 миллиграммов холестерина. В случае, если намазывать сливочный сыр на хлеб, человек получает чрезмерно большую порцию жира и углеводов.

По словам диетолога, частое поедание такого продукта чревато не только увеличением уровня холестерина, но и губительных для поджелудочной железы триглицеридов.