Здоровье 07 июня 2023, 13:11 Диетолог Манакер порекомендовала есть чернику для профилактики сахарного диабета

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Черника стабилизирует уровень глюкозы в крови и контролирует выработку инсулина, что важно при профилактике сахарного диабета. Об этом изданию Eat This, Not That! сообщила врач-диетолог Лорен Манакер.

Медик отметила, что эта ягода содержит такое ценное вещество как антоциан. Оно является одним из самых сильных антиоксидантов и обладает противовоспалительным свойством, написали «Народные новости».

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Кроме того, чернику полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для улучшения работы мозга.