Здоровье 09 июня 2023, 11:45 Диетолог Макиша: свинина не является более тяжелым продуктом по сравнению с говядиной и бараниной

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Многие люди считают, что свинина тяжелее усваивается организмом, чем говядина и баранина. Такие суждения являются заблуждением, сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша «Москве 24».

По словам специалиста, свинина максимально близка человеку по своей молекулярно-биологической структуре, это мясо хорошо перерабатывается пищеварительной системой.

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Диетолог также отметила, что больше всего жира содержится в шейке и грудинке. При желании его легко можно срезать, в этом случае получится вполне диетический продукт.