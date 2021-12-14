Диетолог Макиша рассказала об идеальном для зимы завтраке

Диетолог Марина Макиша назвала продукты, которые подходят для завтрака зимой. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным «Газета.ru», лучше всего завтракать кашами, индейкой, сыром и кисломолочными продуктами. Диетолог пояснила, что все они содержат трипофан, который способствует выработке серотонина, а его зимой обычно не хватает.

«Кусочек сыра поможет обеспечить наш организм и белком, и достаточным количеством триптофана. В то же время жиры, которые содержатся в сыре, дают нам хорошее чувство насыщения», — заключила Макиша.