Здоровье 12 января 2023, 22:26 Диетолог Макиша рассказала о продуктах. уменьшающих аппетит Диетолог Макиша посоветовала употреблять продукты с высоким содержанием белка

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Некоторые продукты могут стать отличным подспорьем в похудении, так как способны насыщать организм на долгое время и уменьшать аппетит. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на эфир программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Медик пояснила, что продукты, которые богаты белком, помогают контролировать чувство аппетита. Дело в том, что белок расщепляется до аминокислот, который остается в организме до пяти часов. Кроме того, они подают мозгу сигнал о том, что переедать не стоит.

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«Поэтому после белкового приема пищи на протяжении четырех-пяти часов мы достаточно комфортно контролируем свой аппетит», — рассказала эксперт.

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