21 февраля 2023, 22:21
Диетолог Макиша рассказала о пользе красной рыбы для пожилых людей
Регулярное употребление красной рыбы способствует снижению рисков развития возрастных изменений зрения. Об этом рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с «Москвой24».
По словам специалиста, в красной рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые благоприятно влияют на работу мозга и служат профилактикой возникновения болезни Альцгеймера.
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Отмечается, что рыба семейства лососевых также богата витамином D и В12.
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