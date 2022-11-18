18 ноября 2022, 14:13
Диетолог Макиша рассказала, какие продукты имеют бактерицидный эффект
Диетолог Макиша: чернослив, горчица, клюква и хурма обладают бактерицидным эффектом
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в программе «Доктор 24» рассказала, какие продукты обладают бактерицидным эффектом. Об этом написала «Москва 24».
По словам медика, такое свойство есть у чернослива, горчицы, клюквы и хурмы. Эти продукты отлично помогают укрепить иммунитет в осенне-зимний период.
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«В черносливе содержится гидротартрат калия, который обладает бактерицидным действием. Поэтому этот сухофрукт раньше часто добавляли в фарш, чтобы продлить срок его хранения», — сообщила диетолог.
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Всего горстки чернослива в течение дня хватает для того, чтобы в сезон вирусных заболеваний и простуд себя обезопасить. Эффект чернослива усилится, если употреблять его вместе с кефиром.
В горчице, как отметила медик, также как и в луке с чесноком присутствуют фитонциды, которые подавляют развитие в организме бактерий и вирусов. В клюкве, в свою очередь, содержатся фенольные соединения, помогающие организму бороться с золотистым стафилококком.
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