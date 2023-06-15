Здоровье 15 июня 2023, 15:57 Диетолог Макиша рассказала, действительно ли в мясе из магазина содержатся антибиотики Диетолог Макиша призвала не бояться антибиотиков в магазинном мясе

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Вопреки распространенному мнению, рыба, птица и мясо из магазина почти не содержат следов антибиотиков. Такой информацией поделилась диетолог Марина Макиша. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Согласно всем ГОСТам и требованиям к качеству мясной и рыбной продукции, никаких антибиотиков в составе этих продуктов быть не должно», — пояснила специалист.

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Она рассказала, что в случае нарушения производство облагается существенными штрафами. За определенное время перед забоем животным перестают давать антибиотики. К моменту заготовки мяса лекарственных препаратов не остается.