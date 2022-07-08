Диетолог Макиша рассказала, что стоит есть на ужин для похудения

Правильное питание является залогом похудения. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какими продуктами стоит ужинать, чтобы побороть лишние килограммы. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик заявила, что на ужин стоит употреблять белковые продукты, овощи и сложные углеводы.

«Прежде всего на ужин должна быть порция какого-то нежирного белкового продукта. Это может быть птица, рыба, яйца, даже какой-то творог», — рассказала Макиша.

По ее словам, вместе с белковыми продуктами необходимо съедать тушеные, вареные или свежие овощи. Кроме того, можно добавить немного гречки, перловки или бобовых. Порция углеводных продуктов не должна превышать 100 граммов.

«Если порция белка — не больше 200 граммов, то калорийность всего этого приема пищи будет порядка 400 килокалорий. Такой ужин вполне адекватен, когда стоит задача снижения веса», — пояснила специалист.

Однако, по мнению диетолога, в попытках похудеть важно следить за рационом в течение всего дня. Необходимо употреблять правильную пищу на завтрак, обед и ужин, отметило «Радио КП».