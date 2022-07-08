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    08 июля 2022, 14:40

    Диетолог Макиша рассказала, что стоит есть на ужин для похудения

    Арина Бобкова

    Правильное питание является залогом похудения. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какими продуктами стоит ужинать, чтобы побороть лишние килограммы. Об этом сообщила «Москва 24».

    Диетолог Макиша рассказала, что стоит есть на ужин для похудения

    Медик заявила, что на ужин стоит употреблять белковые продукты, овощи и сложные углеводы.

    «Прежде всего на ужин должна быть порция какого-то нежирного белкового продукта. Это может быть птица, рыба, яйца, даже какой-то творог», — рассказала Макиша.

    По ее словам, вместе с белковыми продуктами необходимо съедать тушеные, вареные или свежие овощи. Кроме того, можно добавить немного гречки, перловки или бобовых. Порция углеводных продуктов не должна превышать 100 граммов.

    «Если порция белка — не больше 200 граммов, то калорийность всего этого приема пищи будет порядка 400 килокалорий. Такой ужин вполне адекватен, когда стоит задача снижения веса», — пояснила специалист.

    Однако, по мнению диетолога, в попытках похудеть важно следить за рационом в течение всего дня. Необходимо употреблять правильную пищу на завтрак, обед и ужин, отметило «Радио КП».