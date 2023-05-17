Здоровье 17 мая 2023, 22:45 Диетолог Макиша рассказала, чем опасны несвежие продукты Диетолог Макиша заявила, что несвежие продукты могут привести к кишечной инфекции

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Употребление несвежих продуктов может привести к кишечной инфекции или сильной аллергии. Таким мнением поделился врач-диетолог Марина Макиша. Об этом сообщили «Народные новости».

«В любом случае, если продукты начали портиться, есть их не рекомендуется. Во-первых, там могут быть те бактерии, которые вызывают кишечные инфекции», — рассказала врач.

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Она подчеркнула также, что в протухших продуктах может образовываться плесень. Она является причиной развития аллергических реакций, написал RT.