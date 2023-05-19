Здоровье 19 мая 2023, 14:40 Диетолог Макиша призвала россиян не сидеть на гречневой диете

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Гречка считается самой полезной среди всех круп, однако ее чрезмерное употребление может навредить организму. Об этом сообщила врач-диетолог Марина Макиша сайту «О красоте онлайн».

По словам специалиста, в гречке содержится большое количество полезных минералов, витаминов и клетчатки. При этом врач посоветовала не увлекаться крупой и не сидеть на гречневой диете.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», чрезмерное употребление продукта негативно влияет на работу ЖКТ и может навредить желудку.