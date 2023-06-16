Здоровье 16 июня 2023, 13:50 Диетолог Макиша посоветовала склонным к отекам людям отказаться от колбасы и есть больше фруктов

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Людям, которые склонны к отекам, нужно быть внимательнее к тому, что они едят. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Марина Макиша.

По ее словам, в первую очередь, нужно исключить продукты, в которых много соли. В частности, речь идет о колбасах, консервах и различных полуфабрикатах. Кроме того, стоит добавить в рацион как можно больше фруктов и овощей.

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«Снижение количества натрия и увеличение количества калия помогут в профилактике задержки жидкости в организме и нормализации давления», – отметила Марина Макиша.

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