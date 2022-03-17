Диетолог Макиша посоветовала россиянам не закупаться сахаром

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что безопасная норма употребления в пищу сахара составляет 30-40 граммов для женщин и 50 граммов для мужчин. Если увеличить дозу, можно столкнуться с серьезными заболеваниями. Об этом написал Life.

По словам специалиста, энергию необходимо набирать не из пустых углеводов, каким и является сахар, а из фруктов и злаков.

«Это пустые траты денег не на ту еду. Нам нужно набирать энергию не из сахара, а из сложных углеводов: те же самые фрукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Безопасная норма потребления сахара в день на человека — для женщин 30–40 граммов, для мужчины 50 граммов. Куда они этот сахар покупают? Это не те запасы, которые нужно делать. Если крупы еще можно понять, потому что это сложные углеводы, и сюда можно потратить деньги, потому что это полезная еда, то сахар это вообще бесполезная еда», — сообщила диетолог.

Она также подчеркнула, что если не снизить потребление сахара, можно столкнуться с нарушениями в работе печени, костной системы, а также заработать ожирение. Также у здорового человека может увеличиться риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.