Диетолог Макиша посоветовала пить витамины A, E и омега-3 после 30 лет

После 30 лет необходимо пить витамины, участвующие в выработке коллагена и помогающие предотвратить преждевременное старение. Таким мнением с изданием «Москва 24» поделилась врач-диетолог Марина Макиша.

По словам специалиста, в меню обязательно должны присутствовать продукты с содержанием витаминов A, E, омега-3 и C, сообщило радио «Комсомольская правда».

«Снижение его выработки где-то после 30 лет является фактором старения кожи и появления морщин <…> Витамин C содержится в свежих и замороженных ягодах: черной смородине, облепихе и клубнике. Черной смородины достаточно 50 граммов, клубники, облепихи — по 100 граммов в день. Еще можно есть брокколи, болгарский красный перец и цитрусовые», — сообщила диетолог.

В подсолнечном масле, а также в миндале можно найти витамин Е. Он отвечает за процессы регенерации и восстановление слизистой. В рыбе содержится омега-3, а в овощах и фруктах ярко-оранжевого и желтого цветов можно найти витамин А.