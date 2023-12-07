Здоровье 07 декабря 2023, 17:23 Диетолог Макиша порекомендовала начинать новогоднее застолье с овощных салатов

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Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с журналистами Life порекомендовала россиянам начинать новогоднее празднество с овощных салатов и нежирных рыбных нарезок.

Овощи и зелень, содержащие клетчатку, простимулируют пищеварительную систему и сформируют насыщение при достаточно маленьком количестве калорий. А белковые нарезки из мяса и рыбы помогут усилить выработку пищеварительных фрагментов.

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Далее можно подавать салаты оливье, сельдь под шубой и мясо по-французски, добавила диетолог.