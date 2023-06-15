Здоровье 15 июня 2023, 13:30 Диетолог Макиша объяснила, какую опасность несут в себе йогурты с наполнителями Диетолог Макиша: они содержат добавленный сахар в объеме 10 граммов на 100 граммов

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Врач-диетолог Марина Макиша в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему при выборе в магазине йогуртов лучше отдавать предпочтение тем, которые без наполнителей, или же делать йогурт дома.

Вред от йогуртов с наполнителями заключается в том, что в них производители кладут большую дозу сахара.

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«Самая большая проблема йогуртов с наполнителями заключается в том, что они содержат добавленный сахар в объеме 10 граммов (два кубика) на 100 граммов продукта. Поэтому лучший вариант — купить натуральный йогурт», — сообщила медик.

В натуральный йогурт можно добавить фрукты или ягоды, а при желании и подсластитель. Много сахара — это риск инсулинорезистентности, диабета, избыточного веса и проблем с пищеварением.