Диетолог Макиша назвала три источника витамина С

Витамин С укрепляет иммунитет и помогает в защите организма от воспалений и инфекций, передала «Вечерняя Москва». Диетолог Марина Макиша назвала три продукта, в которых много витамина С, но не все об этом знают.

Первый из них — шиповник. Поэтому отвар шиповника очень полезен для профилактики болезней.

«Даже когда вы его завариваете в термосе, обдавая кипятком, он практически полностью сохраняет все свои полезные свойства. Достаточно одного стакана такого отвара шиповника в день, чтобы получить дневную норму витамина», — рассказала специалист.

Кроме того, витамин С, а также другие витамины содержит петрушка. В день достаточно съесть 30 граммов зелени, чтобы получить «полный набор» полезных микроэлементов.

Третий продукт — черная смородина.

«Даже 50 граммов размороженной смородины достаточно, чтобы получить суточную норму витамина. В одном килограмме смородины — 20 порций витамина С, что можно чудесным образом распределить на несколько приемов», — сказала Макиша.