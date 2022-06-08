Диетолог Макиша назвала самую вредную заправку для окрошки

Покупной квас является самой вредной заправкой для окрошки. Об этом сайту utro.ru рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Она объяснила, что в таком напитке содержится большое количество сахара.

В случае частого употребления окрошки с покупным квасом можно быстро прибавить в весе, добавила диетолог.

Специалист посоветовала всегда читать состав продукта и обращать внимание на количество углеводов.

«Если там четыре-пять граммов, такой квас для окрошки подходит. А если 10–12 граммов углеводов, то считайте, что вы заправляете блюдо газировкой со всеми вытекающими последствиями», — предупредила Макиша.

Она также порекомендовала использовать для заправки окрошки натуральный квас, либо делать его на кефире, в составе которого сахар отсутствует вовсе. При этом специалист добавила, что в кисломолочном напитке содержится множество полезных веществ, например таких как белок и кальций.