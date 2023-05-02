Здоровье 02 мая 2023, 11:49 Диетолог Макиша назвала белковые продукты самыми подходящими для разгрузочного дня Freepik

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Разгрузочные дни с употреблением продуктов с минимальным количеством калорий позволят избавиться от лишнего веса и наладить работу желудочно-кишечного тракта после праздничных застолий. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, очень важно распределить суточную калорийность рациона так, чтобы энергетическая ценность пищи была в диапазоне от 500 до 1000 килокалорий. Лучше всего для такого питания подойдут белковые продукты, кефир и овощи. Так, один прием пищи может состоять из 500 граммов куриной грудки и 400 граммов овощей без масла.

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Диетолог отметила, что для разгрузочных дней также отлично подойдет творог с ягодами и подсластителями. Кроме того, в свой рацион можно добавить овощную окрошку с большим содержанием зелени.