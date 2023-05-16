Здоровье 16 мая 2023, 13:41 Диетолог Макиша: яблоки и абрикосы усиливают симптомы весенней аллергии

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С наступлением весны и цветением растений у многих людей обостряются аллергические реакции. Неприятные симптомы болезни могут усилить абрикосы и яблоки, сообщила врач-диетолог Марина Макиша в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, помимо определенных фруктов аллергикам стоит убрать из рациона орехи и семена кунжута. Также диетолог посоветовала отказаться от употребления черешни, малины, клубники и вишни.

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Как сообщили «Народные новости», людям с аллергией без опаски можно есть мандарины, груши, гранат и апельсины.