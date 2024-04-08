Здоровье 08 апреля 2024, 13:07 Диетолог Макиша: черный латте может принести пользу тем, у кого есть проблемы с кишечником

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Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с изданием «Ридус» рассказала, кому будет полезен черный латте. Как пояснила медик, напиток необычного цвета получается благодаря добавлению в него активированного угля.

Черный латте действительно может принести пользу людям, у кого есть проблемы с кишечником. Такой напиток, как пояснила специалист, обладает адсорбирующими свойствами.

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«Проходя по пищеварительной системе он частично адсорбирует продукты жизнедеятельности кишечника, которые образуются», — сказала Макиша.

Кроме того, сам по себе кофе стимулирует работу сердечной мышцы и улучшает когнитивные функции, добавила диетолог.