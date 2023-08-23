Здоровье 23 августа 2023, 18:52 Диетолог Макдональд: хронический стресс препятствует похудению

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Состояние хронического стресса препятствует избавлению от лишних килограммов. Об этом рассказала диетолог Бриджит Макдональд, сообщил сайт Shefinds.

Отмечается, что стресс негативно влияет на метаболизм человека из-за выработки кортизола, который стимулирует накопление жировых отложений. Перед похудением врачи советуют избавиться от нервного напряжения с помощью йоги и медитаций.

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Кроме того, препятствовать эффективному похудению будут пропуски приема пищи в течение дня, сообщила «Свободная Пресса».