Здоровье 11 января 2024, 17:25 Диетолог Лысенков назвал яичницу с сосисками самым вредным завтраком

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Завтрак по праву считается главным приемом пищи, поэтому очень важно подбирать для него правильные продукты. Об этом рассказала «Свободная пресса» со ссылкой на «Кубанские новости».

Врач-диетолог Андрей Лысенков объяснил, что не стоит есть на завтрак сосиски или колбасу. Особенно вредны они, если пожарены вместе с яйцами. Если человек совсем не может обойтись без этих продуктов, то стоит хотя бы перенести их прием пищи вторую половину дня.

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«Ну и, наконец, под запретом должна быть сладкая выпечка. Обилие сахара и мучного повышает шансы на обострение проблем с ЖКТ, кожей и щитовидной железой. Более того, тортики и пирожные на завтрак очень быстро проявляются воспалениями на лице и по всему телу», — отметил Лысенков.

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