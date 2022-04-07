Диетолог Лушникова рассказала, кому не стоит пить сок черной редьки для борьбы с кашлем

Многие люди для борьбы с кашлем используют народные методы. Одним из самых распространенных способов является смесь сока черной редьки с небольшим количеством меда. Однако некоторым не стоит употреблять такой напиток, рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик подчеркнула, что употреблять сок редьки не стоит людям, которые страдают от проблем с желудком. Например, от редьки лучше отказаться при патологии желудочно-кишечного тракта и обострении гастрита.

«Корнеплод нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, так как редька может спровоцировать изжогу и болевые ощущения», — подчеркнула специалист.

Лушникова заявила также, что если раньше вы никогда не пробовали черную редьку, то лучше всего вводить этот продукт в свой рацион постепенно. Сперва лучше отдать предпочтение зеленой или белой редьке. В них содержится довольно маленькое количество эфирных масел и гликозидов. Затем можно будет перейти на употребление черной редьки, передал NEWS.ru.