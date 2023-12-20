Здоровье 20 декабря 2023, 14:09 Диетолог Лушникова рассказала, что розмарин и куркума имеют антисептические свойства

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Такие специи как розмарин, орегано, кориандр и гвоздика должны быть на кухне у каждой хозяйки, поскольку все они не только придают вкус и аромат блюдам, но и обладают антисептическими свойствами. Об этом изданию NEWS.ru сообщила диетолог Ольга Лушникова.

В этом плане также будут полезны куркума, шафран и базилик. Диетолог добавила, что благодаря специям можно улучшить вкус блюд и обогатить рацион дополнительными веществами, которые обладают антиоксидантными, антисептическими и противовоспалительными свойствами.