Здоровье 13 декабря 2023, 14:40 Диетолог Лушникова: перед новогодним застольем не стоит голодать весь день

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Многие люди специально ничего не едят весь день 31 декабря, чтобы насладиться многообразием блюд в новогоднюю ночь. Так делать не стоит, сообщила диетолог Ольга Лушникова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, за три часа до полуночи лучше перекусить чем-то легким, это сократит шансы сорваться и переесть. За шесть часов до новогоднего застолья желателен полноценный прием пищи с белками, сложными углеводами и жирами.

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Кроме того, врач посоветовала пить побольше воды в течение всего дня.