Диетолог Лушникова объяснила опасность кетодиеты

Люди, сидящие на кетодиете, могут столкнуться с проблемами со здоровьем в виде камней в почках, остеопороза и панкреатита. Об этом Lenta.ru расссказала врач-диетолог Ольга Лушникова.

Кроме того, при подобном питании в организм не поступает множество полезных веществ.

«Кетодиета появилась давно. Изначально она использовалась при лечении эпилепсии у детей, ею лечили припадки, от которых не помогали лекарственные препараты», — сказала Лушникова и добавила, что здоровому человеку не нужны такие ограничения в питании.

По ее словам, при такой диете человек лишается углеводов, что влечет за собой дефицит большого количества витаминов и микроэлементов, а также клетчатки.

«При соблюдении кетодиеты зафиксированы некоторые побочные эффекты: остеопороз, образование камней в почках, увеличение уровня „плохого“ холестерина, панкреатиты, желчекаменная болезнь и не только», — предупредила диетолог.

Такая система питания подходит далеко не всем людям, заключила специалист.