Диетолог Лушникова дала советы по правильному питанию

Диетолог Ольга Лушникова рассказала, как следует питаться, чтобы не набирать вес. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным ИА «ФедералПресс», она посоветовала следить за калорийностью продуктов и содержанием БЖУ.

«В организм должны поступать сложные углеводы, животные белки и растительные жиры», − пояснила она.

Она отметила, что дневная норма калорий должна быть сопоставима с основным обменом организма. Также Лушников рассказала, что следует есть четыре-пять раз в день. Причем завтрак должен быть самым калорийным, а ужин — легким.