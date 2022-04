Диетолог Жаклин Лондон рассказала, что продукты с консервантами увеличивают риск бесплодия и онкологии. Об этом сообщило издание Infox.ru со ссылкой на Eat This, Not That!

Она посоветовал обратить внимание на продукты с парабенами. Лондон пояснила, что их используют не только при создании косметики, но и в пищевой продукции. В составах они указаны с приставками метил-, этил-, пропил- или в виде формул E218 или E214.