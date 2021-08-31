Диетолог Лизун посоветовала употреблять клюкву и бруснику в преддверии холодов

Брусника и клюква содержат множество полезных веществ. Они помогут укрепить иммунитет перед осенним сезоном. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«В них довольно невысокое содержание сахара — не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов», — рассказала специалист.

По ее словам, иногда в клюкве витамина C даже больше, чем в цитрусовых.

«Клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды, в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения», — добавила Лизун.

Она отметила, что обе ягоды подолгу могут храниться в свежем виде. За счет этого все полезные свойства сохраняются. Клюкву и бруснику для длительного хранения надо термически обработать и добавить сахар. Достаточно ягоды залить водой, и они будут хорошо храниться в холодильнике или погребе.

Компоненты клюквы и брусники хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка. Кроме того, за счет витамина С они позволяют лучше усвоить железо, которое есть в мясе.