Диетолог Лиза Янг назвала идеальные сочетания для завтрака

Правильный завтрак должен состоять из сочетания белковых продуктов и продуктов, богатых клетчаткой, считает диетолог Лиза Янг. Мнением специалиста поделилось РИА ФАН со ссылкой на сайт Eat This, Not That.

В качестве белка для завтрака можно выбрать яйца, молочные и кисломолочные продукты (натуральные йогурты, творог). Клетчаткой богаты цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты. Сочетание белка и клетчатки обеспечит чувство сытости на несколько часов.

«Белок в сочетании с углеводами и клетчаткой помогает предотвращать скачки уровня сахара в крови. Белки препятствуют подъему уровня глюкозы», — объясняет диетолог.

Исследования показали, что сочетание белковой пищи и овощей способствует снижению выработки глюкозы на 37%.

Ранее специалист по питанию и диетологии Сельва Отуракчиоглу посоветовала есть на завтрак яйца, мед, овощи или сыр. Колбасы и полуфабрикаты лучше не включать в этот прием пищи. Правильный завтрак из здоровых продуктов способен значительно улучшить качество жизни.