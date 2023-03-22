Здоровье 22 марта 2023, 14:30 Диетолог Лиза Афинская рассказала об ошибках, которые укорачивают жизнь

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Игнорирование лишнего веса — это опасная ошибка, которая может привести к сокращению срока жизни. Об этом ИА Nation News рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.

Он привела исследование ученых из Гарварда, которые пришли к выводу, что полные женщины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые нередко приводят к смерти.

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Кроме того, врач советовала исключить из рациона фаст-фуд и газировку, из-за которых вес растет быстрее всего.

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Также стоит отказаться от курения и не забывать пользоваться солнцезащитным кремом в сезон. Это поможет сохранить молодость и улучшить качество кожи.

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