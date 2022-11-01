Диетолог Лисицына рассказала, кому подойдет рацион веганов | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 13:21 Диетолог Лисицына рассказала, кому подойдет рацион веганов Диетолог Лисицына: питаться растительной пищей можно при инсулинорезистентности Unsplash

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Рацион питания веганов, которые употребляют в пищу исключительно продукты растительного происхождения, подойдет людям с инсулинорезистентностью. Об этом изданию РИАМО рассказала врач-диетолог Светлана Лисицына.

При таких заболеваниях, как артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, абдоминальное ожирение, ишемическая болезнь сердца было бы хорошо перейти на веганство.

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«Инсулинорезистентность — это первый шаг к диабету. Сейчас очень много говорят про метаболический синдром. Это не заболевание — это комплекс из нескольких заболеваний», — добавила медик.

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Лисицына подчеркнула, что продукты растительного происхождения перевариваются в организме гораздо проще. Однако при питании, которому следуют веганы, может развиваться железодефицитная анемия.

Медик посоветовала при веганском рационе питания дополнительно употреблять витамины группы B12, который содержится только в мясных продуктах.