Диетолог Лисицына рассказала, кому подойдет рацион веганов | 360°

01 ноября 2022, 13:21
Диетолог Лисицына рассказала, кому подойдет рацион веганов
Диетолог Лисицына: питаться растительной пищей можно при инсулинорезистентности
Рацион питания веганов, которые употребляют в пищу исключительно продукты растительного происхождения, подойдет людям с инсулинорезистентностью. Об этом изданию РИАМО рассказала врач-диетолог Светлана Лисицына.
При таких заболеваниях, как артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, абдоминальное ожирение, ишемическая болезнь сердца было бы хорошо перейти на веганство.
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«Инсулинорезистентность — это первый шаг к диабету. Сейчас очень много говорят про метаболический синдром. Это не заболевание — это комплекс из нескольких заболеваний», — добавила медик.
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Лисицына подчеркнула, что продукты растительного происхождения перевариваются в организме гораздо проще. Однако при питании, которому следуют веганы, может развиваться железодефицитная анемия.
Медик посоветовала при веганском рационе питания дополнительно употреблять витамины группы B12, который содержится только в мясных продуктах.
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