Здоровье 08 февраля 2024, 18:42 Диетолог Лиминг рассказала, что бобы способствуют снижению холестерина

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При повышенном уровне холестерина крайне важно следить за рационом, включая в него продукты, способствующие его снижению. Об этом диетолог Эмили Лиминг рассказала Daily Mail, сообщила Общественная Служба Новостей.

Одним из самых полезных продуктов, который укрепляет сосуды, считаются бобы, например, фасоль. Также снизить холестерин поможет употребление кимчи и зеленого чая. Наконец, врач посоветовала добавлять в еду корицу.

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