Диетолог Ли Холмз рассказала, с чем может быть связана тяга к сладкому

Непреодолимая тяга сладкому может быть связана с нехваткой определенных микроэлементов в организме, считает австралийский диетолог Ли Холмз. Мнением эксперта со ссылкой на Daily Mail поделилось РИА ФАН.

Например, тяга к шоколаду может быть обусловлена нехваткой магния в организме. То же можно сказать о «влечении» к орехам и бобовым. Кроме того, непреодолимое желание есть сладкую пищу может быть спровоцировано нехваткой цинка, хрома, железа и кальция. А вот склонность к соленой пище может говорить электролитов. Дефицит железа часто сказывается в непреодолимом желании есть мясо.

Поэтому специалисты рекомендуют сдать анализы крови в случае, если вкусовые предпочтения резко меняются или появляется кажущаяся непреодолимой тяга к определенным продуктам.

Ранее эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, что избыток витамина D в организме не менее опасен, чем его дефицит. Чтобы контролировать уровень витамина, нужно периодически сдавать анализ крови.