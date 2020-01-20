Диетолог: лечебная минералка может привести к камням в почках

«Все эти напитки (лечебные минеральные воды — прим. ред.) нужно употреблять после консультации с врачом или в тех случаях, когда вам назначили. Иначе бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках», — рассказала собеседница издания.

Соломатина добавила, что чрезмерное увлечение лечебной минералкой также может привести к повышенному содержанию кальция в крови. Из-за этого может нарушиться свертываемость крови, а в сосудах появятся тромбы. Кальций также откладывается на сердечных клапанах, что может спровоцировать аритмию. Неограниченно пить лечебную минералку с целью оздоровиться и «почистить кишечник» категорически нельзя. Ранее Соломатина рассказала, что лечебная минеральная вода может спровоцировать болезни даже у здоровых людей.

Столовую минеральную воду, по данным диетолога, можно пить сколько угодно. Средняя норма — два литра в сутки. Со столовой минералкой можно готовить еду, а также заваривать в ней чай или кофе. Вода с небольшим содержанием соли и слабой минерализацией полезна для организма.