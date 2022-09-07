Диетолог Лазуренко рассказала о вреде сладкого на ночь | 360°

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Диетолог Лазуренко рассказала о вреде сладкого на ночь

Врач Лазуренко посоветовала употреблять сладкое утром

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Не стоит употреблять сладкое на ночь, так как оно может быть опасным для здоровья при таком подходе. Таким мнением поделилась диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. Об этом сообщило Ura.ru.

«В течение суток утром, днем, вечером и ночью вырабатываются определенные гормоны, которые могут нам помочь выработать, например, энергию или получить положительные эмоции. Это напрямую зависит от того, что мы едим», — рассказала специалист.

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Медик подчеркнула, что ряд продуктов не стоит употреблять вечером. К ним относятся сладости, десерты, мучные продукты. В этот период организм человека начинает подготовку ко сну, а вышеперечисленная еда является источником быстрой энергии. Из-за таких продуктов выработка гормона сна мелатонина ухудшается, что влечет за собой проблемы со сном.

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Лазаренко подчеркнула, что сладкие продукты можно употреблять утром. В течение дня организм израсходует полученные калории.

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