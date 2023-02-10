Здоровье 10 февраля 2023, 15:00 Диетолог Лазуренко рассказала о продукте, помогающем продлить молодость Диетолог Лазуренко посоветовала пожилым людям употреблять репу

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Репа является очень полезным продуктом, который значительно замедляет процесс старения. Такой информацией поделилась врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, в составе репы присутствует кальций и витамин C. Именно эти вещества влияют на замедление процесса старения. Продукт стоит добавить в рацион людям в возрасте.

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Также репа является источником витамина B и серы, которые помогают снизить риск развития рака, написало РИА ФАН.

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