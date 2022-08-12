Диетолог Лазуренко рассказала, кому не стоит есть гречку

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко посоветовала людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом, отказаться от употребления гречки. Об этом написал сайт «Москва 24».

«Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу», — процитировало utro.ru слова специалиста.

Лазуренко отметила, что у человека могут появляться разные симптомы, начиная от боли в области живота и заканчивая метеоризмом.

Кроме того, диетолог предупредила, что гречку, также как и другие крупы, важно замачивать перед приготовлением.