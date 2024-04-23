Здоровье 23 апреля 2024, 15:07 Диетолог Лазуренко рассказала, что в вареных яйцах сохраняются жизненно необходимые белки

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В вареных яйцах, приготовленных всмятку или вкрутую, достаточно хорошо сохраняются жизненно необходимые белки и другие питательные вещества. Об этом «Ридусу» рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

Если возникает вопрос, какой способ приготовления является наиболее предпочтительным, то лучше выбрать яйцам всмятку.

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«Если мы говорим про яйца, которые приготовлены с жидким центром, которые не подвергаются высоким температурам, то они лучше сохраняют питательные вещества, так как температурные воздействия не демонтируют тот же белок», — пояснила специалист.

Способ приготовления в виде жарки лучше и вовсе не использовать, поскольку многие витамины, например, витамин С, полностью разрушаются, добавила Лазуренко.