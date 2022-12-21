Здоровье 21 декабря 2022, 05:33 Диетолог Лазуренко посоветовала не брать красную рыбу с большим количеством соли

Читать 360tv в

Диетолог Наталья Лазуренко дала советы по выбору красной рыбы. Важно, чтобы в ней не было много соли, передала «Вечерняя Москва».

Реклама

Также стоит выбирать рыбу, которую выловили из естественной среды. Она считается самой полезной, уточнил сайт «Дни.ру». Кроме того, следует прочитать состав продукта. В нем не должно быть непонятных химических элементов, заключила Лазуренко.