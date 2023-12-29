Здоровье 29 декабря 2023, 15:41 Диетолог Лазуренко назвала селедку под шубой самым калорийным новогодним блюдом

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Селедка под шубой, оливье и холодец считаются самыми калорийными блюдами на новогоднем столе. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, при приготовлении таких салатов в основном используется покупной майонез. Его употребление в больших количествах повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет большого содержания вредных веществ в составе.

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Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, покупной майонез лучше всего заменить домашним, сообщили «Дни.ру».