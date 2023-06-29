Здоровье 29 июня 2023, 12:02 Диетолог Лазуренко: ежедневный полноценный завтрак будет способствовать долголетию

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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что продлить молодость можно легко, если взять себе за привычку каждый день съедать полноценный завтрак.

Первый прием пищи дает заряд энергии на весь день. Человек запасается белками, жирами, полезными углеводами, а также антиоксидантами.

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Медик порекомендовала съедать на завтрак два яйца и салат из огурцов, помидоров и перца, приправленный оливковым маслом. Такая пища, по ее словам, позволит качественно отработать день. При этом она призвала отказаться от кофе, заменив этот напиток чаем.